Генконсул Турции отметил важную роль Отдельной общевойсковой армии Нахчывана в доставке гумпомощи

Нам было бы сложно сортировать и отправлять гуманитарную помощь, если бы Отдельная общевойсковая армия не помогла.

Нам было бы сложно сортировать и отправлять гуманитарную помощь, если бы Отдельная общевойсковая армия не помогла.

Как передает Report , об этом в интервью газете "Восточные ворота" ("Шерг Гапысы") заявил генеральный консул Турецкой Республики в Нахчыванской АР Асип Кая.

Он поблагодарил каждого, кто приложил усилия, в частности, личный состав Отдельной общевойсковой армии.

"Сразу после землетрясения мы обратились за помощью к международному сообществу, потому что это была ужасная катастрофа. Азербайджан стал одной из первых стран, которые протянули руку помощи. Позже мы назвали принадлежности, в которых имеется острая нужда. После этого в наше Генеральное консульство в Нахчыване поступает невероятный поток помощи", - сказал А.Кая.

По словам дипломата, сортировать и отправлять помощь из административного здания Генконсульства было крайне сложно.

"В этом вопросе нам неоценимую поддержку оказала Отдельная общевойсковая армия, на складах которой были созданы необходимые условия. 8 февраля из Нахчывана в Адыяманский район Турции были отправлены 12 грузовиков, а сегодня - еще 12 фур. Помощь в основном включает продукты питания, воду, одежду и палатки", - подчеркнул он.