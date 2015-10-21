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    ​Генконсул: Свыше 260 азербайджанских компаний сегодня зарегистрированы в ОАЭ

    ОАЭ является пятым крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Связи между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) сегодня сильны, как никогда.

    Как сообщает Report, об этом в интервью изданию The National заявил генеральный консул Азербайджана в Дубае Парвиз Исмаилзаде.

    "На данный момент 263 азербайджанские компании зарегистрированы в ОАЭ, сфера деятельности которых охватывает нефтяные услуги, недвижимость, финансы и строительство", - заявил П.Исмаилзаде.

    Он отметил, что ОАЭ является пятым крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, импортируя в республику потребительские товары и строительное оборудование из Персидского залива - сектора, где ОАЭ может поделиться своим опытом  с целью поддержки плановой диверсификации азербайджанской экономики.

    Генконсул указал, что ОАЭ была одной из первых стран, кто признал Азербайджан 24 года назад. П.Исмаилзаде подчеркнул, что с 2006 года межправительственная комиссия Азербайджан-ОАЭ постоянно работает над развитием торговых и экономических связей.

    Дипломат отметил, что этот год ознаменовался высокой активностью в сферах бизнеса и коммерции, напомнив о соглашениях, достигнутых в ходе официального визита вице-президента ОАЭ, эмира Дубая Шейха Мухаммеда бин Рашид аль-Мактума в Азербайджан. 

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