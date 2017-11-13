Генконсульство: Граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших от землетрясения в Иране нет

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По предварительной информации, граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших во время землетрясения в Иране нет. Об этом Report сообщили в генконсульстве Азербайджана в Исламской Республике.

В диппредставительстве отметили, что информации об этом от соответствующих органов Ирана не поступало. Также не было обращений от проживающих в Иране и находящихся на учете консульства граждан Азербайджана.

В генконсульстве отметили, граждане Азербайджана в основном проживают в провинциях Ирана, которые не пострадали от стихии.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на 13 ноября на границе Ирана и Ирака.

Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км. Жертвами землетрясения стали более 200 человек, около 2500 человек пострадали.