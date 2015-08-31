Генконсульство Азербайджана внесло ясность в информацию об антиазербайджанских листовках в Петербурге

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге внесло ясность в распространенную в СМИ информацию о проведении в этом городе армянами кампания по очернению с требованием убрать памятную доску в честь экс-президента Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщил Report генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Эльшад Гуламов, эта информация является устаревшей, и призвал не поддаваться ей.

По его словам, в связи с этой информацией генконсульство обратилось в соответствующие органы России: "Кроме того, мы сами провели осмотр расположенных поблизости районов, и никаких расклеенных листовок не обнаружили. Также мы осмотрели памятную доску, установленную в честь общенационального лидера Азербайджана и никаких постеров там не увидели. Доска чистая и стоит на месте".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на улицах Санкт-Петербурга расклеены листовки, требующие от властей города демонтировать памятную доску в честь общенационального лидера Гейдара Алиева, установленную в 2005 году на улице Гороховая.