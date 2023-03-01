Генконсул: После землетрясения в Турцию по БТК отправлено 510 тонн гумпомощи

После разрушительного землетрясения в Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в эту страну отправлено 510 тонн гуманитарной помощи.

После разрушительного землетрясения в Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в эту страну отправлено 510 тонн гуманитарной помощи.

Об этом турецкому бюро Report сообщил генеральный консул Азербайджана в турецком городе Карсе Нуру Гулиев.

По его словам, Генконсульство Карса продолжает работать в усиленном режиме.

"Наша поддержка заключалась в обеспечении эвакуации в Азербайджан наших граждан, потому что у подавляющего большинства из них не было документов. Мы предоставили им документы, удостоверяющие личность, и помогли пересечь погранично-пропускные пункты. Мы встретили грузовой поезд из Азербайджана на железнодорожной станции Карс, и обеспечили его отправку в Кайсери, откуда помощь автотранспортом развозилась в пострадавшие регионы", - сказал генконсул.