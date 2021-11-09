О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы

Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы "Пакистан и Азербайджан связывают исторические связи, которые длятся более ста лет. Они еще больше укрепились за последние несколько лет, и особенно после возвращения азербайджанских земель и славной победы. Надеюсь, что отношения между нашими странами бу
Внешняя политика
9 ноября 2021 г. 07:38
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Билал Хан Паша

"Пакистан и Азербайджан связывают исторические связи, которые длятся более ста лет. Они еще больше укрепились за последние несколько лет, и особенно после возвращения азербайджанских земель и славной победы. Надеюсь, что отношения между нашими странами будут успешно развиваться и в дальнейшем".

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил генеральный консул Исламской Республики Пакистан в Стамбуле Билал Хан Паша.

Генконсул высоко оценил растущие торговые, политические и дипломатические отношения между Пакистаном, Азербайджаном и Турцией и поздравил азербайджанский народ с первой годовщиной славной победы в Отечественной войне.

"Я поздравляю дружественный и братский народ Азербайджана с победой в исторической войне. Мне приятно отметить, что недавно мы отправили торговый караван из Пакистана в Азербайджан, и ожидается, что он же доставит азербайджанские товары в Пакистан".

Он также подчеркнул, что в будущем откроются прямые авиарейсы между Пакистаном и Азербайджаном. Будет больше возможностей для туризма и путешествий, а исторический Шелковый путь, когда-то был успешным торговым маршрутом, скоро восстановится для новых торговых связей между Пакистаном, Азербайджаном и Турцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş konsul: "Pakistanla Azərbaycan arasında birbaşa uçuşlar olacaq"

Другие новости из категории

В Лондоне состоялся фейерверк по случаю Дня Победы
В Лондоне состоялся фейерверк по случаю Дня Победы
9 ноября 2021 г. 05:17
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
8 ноября 2021 г. 23:01
Ильхам Алиев: Именно решительная позиция президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок
Ильхам Алиев: Именно решительная позиция президента Турции с первых дней войны показали миру, что Азербайджан не одинок
8 ноября 2021 г. 20:58
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 20:50
Генеральный секретарь ГУАМ поздравил президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь ГУАМ поздравил президента Ильхама Алиева
8 ноября 2021 г. 20:34
Министр иностранных дел Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы
Министр иностранных дел Пакистана поздравил Азербайджан с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 19:26
Первая леди Турции поздравила азербайджанский народ
Первая леди Турции поздравила азербайджанский народ
8 ноября 2021 г. 17:36
Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня Победы
Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 17:08
Вице-президент Турции поздравил азербайджанский народ
Вице-президент Турции поздравил азербайджанский народ
8 ноября 2021 г. 16:55
Лукашенко: Восстановление коммуникаций станет основой прочного мира на Южном Кавказе
Лукашенко: Восстановление коммуникаций станет основой прочного мира на Южном Кавказе
8 ноября 2021 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi