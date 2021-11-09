Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы

"Пакистан и Азербайджан связывают исторические связи, которые длятся более ста лет. Они еще больше укрепились за последние несколько лет, и особенно после возвращения азербайджанских земель и славной победы. Надеюсь, что отношения между нашими странами бу

"Пакистан и Азербайджан связывают исторические связи, которые длятся более ста лет. Они еще больше укрепились за последние несколько лет, и особенно после возвращения азербайджанских земель и славной победы. Надеюсь, что отношения между нашими странами будут успешно развиваться и в дальнейшем".

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил генеральный консул Исламской Республики Пакистан в Стамбуле Билал Хан Паша.

Генконсул высоко оценил растущие торговые, политические и дипломатические отношения между Пакистаном, Азербайджаном и Турцией и поздравил азербайджанский народ с первой годовщиной славной победы в Отечественной войне.

"Я поздравляю дружественный и братский народ Азербайджана с победой в исторической войне. Мне приятно отметить, что недавно мы отправили торговый караван из Пакистана в Азербайджан, и ожидается, что он же доставит азербайджанские товары в Пакистан".

Он также подчеркнул, что в будущем откроются прямые авиарейсы между Пакистаном и Азербайджаном. Будет больше возможностей для туризма и путешествий, а исторический Шелковый путь, когда-то был успешным торговым маршрутом, скоро восстановится для новых торговых связей между Пакистаном, Азербайджаном и Турцией.