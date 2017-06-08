Генконсул: У Азербайджана и Санкт-Петербурга есть конкретные перспективные проекты для сотрудничества - ИНТЕРВЬЮ

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Санкт-Петербург. 8 июня. REPORT.AZ/ Эксклюзивное интервью информационного агентства Report с генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым.

- Как продвигается сотрудничество Азербайджана и Санкт-Петербурга? Какие шаги для этого предпринимает генконсульство?

- Важной задачей Генконсульства является укрепление и развитие отношений между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и Азербайджаном. Недавно мы с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко подготовили проект по развитию двустороннего сотрудничества между Ленобластью и Азербайджаном. Осенью этого года намечается визит большой делегации Ленинградской области в Азербайджан, на котором планируется подписать договор о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

Помимо этого, мы начинаем ознакомление с другими областями Северо-Западного административного округа РФ. В частности, 10 июня по приглашению главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, мы отправимся в рабочую поездку в Петрозаводск. Планируется также объездить в ближайшее время Архангельскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области и республику Коми.

- Какие торговые отношения между Санкт-Петербургом и Азербайджаном уже имеются и каковы перспективы сотрудничества?

- Стоит отметить, что товарооборот между Азербайджаном и Санкт-Петербургом не так велик, как хотелось бы – всего порядка 70 млн долларов в год.

Этот товарооборот должно и нужно увеличивать, тем более что есть вполне перспективные направления взаимодействия. Недавно на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко обсуждались конкретные вопросы. Здесь очень высоко развита судостроительная промышленность. Так как Баку тоже омывается морем, то нам настойчиво предлагают рассмотреть возможность создания у себя судостроительного завода. В городе и области развитая фармацевтическая промышленность. Администрация Санкт-Петербурга выступила с предложением о строительстве совместного завода по выпуску лекарств против онкологических заболеваний. Помимо этого, городские власти заинтересованы в развитии туристического сегмента, что в первую очередь связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Сейчас азербайджанским предпринимателям предлагается вложить инвестиции в строительство здесь гостиниц. Конкретные предложения будут представлены скоро министру экономики Азербайджана. Это масштабный вопрос. Санкт-Петербург является окном в Европу, которым азербайджанским производителям стоит воспользоваться. Для нас это будет самым быстрым способом доставки товаров до Европы.

- В каких государственных и общественных мероприятиях участвует Генконсульство?

- Мы участвуем практически во всех официальных мероприятиях города и области. Недавно участвовали в очередном праздновании Дня Победы. Здесь похоронено множество азербайджанцев, павших при защите Ленинграда.

Полгода назад, когда посетил Пискаревское кладбище, на котором захоронены участники обороны Ленинграда, то увидел, что барельеф, посвященный азербайджанским воинам, находится в ужасном состоянии. Обратились к руководству города, области и они внимательно, с пониманием отнеслись к нашей просьбе. Новый барельеф установили 8 мая этого года, в канун очередного празднования Дня Победы. Считаю это одним из главных достижений за год своей работы в Санкт-Петербурге.

- Какую работу ведёт Генконсульство с азербайджанскими диаспоральными организациями?

- За год работы в Санкт-Петербурге я понял, что азербайджанская диаспора в городе самая сильная. Это сплочённое, многочисленное и эффективное сообщество. В городе и области проживают более 350 тыс. азербайджанцев. Между Генеральным консульством и диаспорскими структурами сейчас нет никаких разногласий.

С первого дня я собрал всех вместе, чтобы понять, как нам взаимодействовать далее. Было время, когда между различными диаспоральными структурами азербайджанцев существовали определенные разногласия. Да и сейчас существует 3-4 организации, которые не хотят сотрудничать с другими. Но я сторонник одной сильной организации. Таковой на сегодняшний день является Азербайджанская национально-культурная автономия (АНКА) Санкт-Петербурга, которую возглавляет известный предприниматель Вагиф Мамишев. По моему опыту работы в России, могу сказать, что это самая сильная региональная организация азербайджанцев из существующих на территории страны. Могу также отметить "Общество друзей Азербайджана", которую возглавляет Идрис Гахраманов.

Наша общая цель - это сплочение. Лидеры азербайджанской диаспоры города привержены идеям президента Ильхама Алиева о том, что все азербайджанцы мира должны объединится в один кулак.

- Как на диаспоре отразилось решение Верховного суда России о ликвидации ВАК?

- Можно сказать, что никак не отразилось, хотя неприятный осадок все же остался. Все диаспоральные организации работают в прежнем режиме. Официальные лица российского государства, с которыми мы встречаемся по работе, говорят, что неприятная ситуация с ВАК - это временное явление. Поэтому, думаю, что не стоит придавать политическую окраску этому вопросу, а перевести разговор в юридическое русло. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос решится.

- А как россияне в Петербурге в целом относятся к азербайджанцам, азербайджанской культуре?

- Одной из главных наших задач является развитие культурно-гуманитарных отношений. Надо бережно относиться к достижениям в этой сфере и развивать дальнейшее сотрудничество. В этом направлении очень большую помощь оказывает Фонд Гейдара Алиева. Россияне уже наслышаны о деятельности этого Фонда и с радостью присоединяются к его проектам. Буквально на днях в Санкт-Петербурге с большим успехом открылась выставка "Рожденные ветром Апшерона. Азербайджанские художники 1960–1980-х годов". Еще до открытия выставки ее успели посетить 200 человек – такой интерес у россиян к азербайджанской культуре и проектам Фонда Гейдара Алиева. Могу также отметить, что в скором времени, в целях пропаганды азербайджанского культурного наследия на телеканале "Санкт-Петербург" начнётся показ цикла передач "Дорога в Азербайджан".

- Не могли бы Вы подробнее рассказать об этом проекте?

- Гуманитарные, культурные, туристические отношения между Россией и Азербайджаном надо доводить до широкой общественности. С этой целью мы обратились к руководству государственного телеканала "Санкт-Петербург" и они пошли нам на встречу. Правда мы долго шли к этому: заключали договоры, обговаривали детали и так далее. Без доли скромности, отмечу, что в Санкт-Петербурге такое будет впервые. Теперь с 19 июня каждую неделю на русском языке будет транслироваться передача, посвященная Азербайджану. Пользуясь случаем, хотел бы попросить коллег из Азербайджана предоставлять материалы, для дальнейшего использования в нашей работе. Опыт создания подобных передач я наладил еще в пору работы генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге. Тогда, на протяжении долгого времени по местному телеканалу показывали передачу об Азербайджане. Сейчас рассматриваем возможность показа некоторых передач петербургского телеканала в азербайджанском вещательном пространстве.