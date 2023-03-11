Генконсул: Азербайджано-турецкое сотрудничество будет и впредь успешно осуществляться

Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях будет и впредь успешно осуществляться.

Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях будет и впредь успешно осуществляться.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая на встрече с главой Государственной миграционной службы Нахчыванской АР Шахином Набиевым.

Было отмечено, что всесторонне развивающееся азербайджано-турецкое стратегическое партнерство обуславливает необходимость углубления сотрудничества между нашими странами в визовой сфере и обеспечения свободного въезда и выезда наших граждан.

В ходе встречи стороны обменялись и другими вопросами, представляющими взаимный интерес.