О нас

Генконсул: Азербайджано-турецкое сотрудничество будет и впредь успешно осуществляться

Генконсул: Азербайджано-турецкое сотрудничество будет и впредь успешно осуществляться Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях будет и впредь успешно осуществляться.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 03:21
Генконсул: Азербайджано-турецкое сотрудничество будет и впредь успешно осуществляться

Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех областях будет и впредь успешно осуществляться.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая на встрече с главой Государственной миграционной службы Нахчыванской АР Шахином Набиевым.

Было отмечено, что всесторонне развивающееся азербайджано-турецкое стратегическое партнерство обуславливает необходимость углубления сотрудничества между нашими странами в визовой сфере и обеспечения свободного въезда и выезда наших граждан.

В ходе встречи стороны обменялись и другими вопросами, представляющими взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş konsul: “Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı bundan sonra da uğurla həyata keçiriləcək”

Другие новости из категории

Мэр Вашингтона приняла резолюцию относительно азербайджанских женщин
Мэр Вашингтона приняла резолюцию относительно азербайджанских женщин
11 марта 2023 г. 03:55
В ООН рассказали о гендерном равенстве в Азербайджане
В ООН рассказали о гендерном равенстве в Азербайджане
11 марта 2023 г. 01:16
США передали Азербайджану еще 5 собак-миноискателей
ФотоСША передали Азербайджану еще 5 собак-миноискателей
10 марта 2023 г. 22:41
Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум за последние 10 лет доказал свою успешность
Хикмет Гаджиев: Глобальный Бакинский форум за последние 10 лет доказал свою успешность
10 марта 2023 г. 21:51
Послы стран, входящих в ОТГ, обсудили вопросы подготовки к Саммиту
Послы стран, входящих в ОТГ, обсудили вопросы подготовки к Саммиту
10 марта 2023 г. 21:41
Питер Стано: ЕС приветствует подписание Азербайджаном протокола, запрещающего смертную казнь
Питер Стано: ЕС приветствует подписание Азербайджаном протокола, запрещающего смертную казнь
10 марта 2023 г. 20:18
Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение
Кайлаш Сатьярти: В нынешнее время Глобальный Бакинский форум имеет огромное значение
10 марта 2023 г. 19:23
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в объединении различных цивилизаций
10 марта 2023 г. 19:17
Президент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Болгарии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
10 марта 2023 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти
Фото Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти
10 марта 2023 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi