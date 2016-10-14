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    Генконсул Азербайджана выступил с докладом в университете в Лос-Анджелесе

    Студентка университета исполнила на кларнете народную азербайджанскую песню Сары гелин

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В университете Биола в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, посвященное традициям толерантности и межконфессиональной гармонии Азербайджана.

    Как сообщили Report в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на мероприятии, в котором принял участие педагогический и студенческий коллектив университета, с докладом выступил генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

    В своем докладе он сообщил об общественно-исторических корнях традиций толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

    Генконсул также рассказал о политике этнической чистки и вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, а также привел конкретные факты о преступлениях, совершенных Арменией.

    После доклада Н.Агаева выступили декан факультета межкультурных исследований Булус Галадима и профессор данного факультета Ричард Л.Старчер.

    В конце генконсул Н.Агаев ответил на вопросы слушателей.

    На мероприятии студентка университета, музыкант-любитель Кристина Конрад исполнила на кларнете народную азербайджанскую песню "Сары гелин".

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