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    Генконсул Азербайджана выступил перед актиивистами Американского еврейского комитета

    Насими Агаев рассказал об отношениях между Азербайджаном и Израилем

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По приглашению Лос-анджелесского отделения Американского еврейского комитета Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев выступил 13 ноября перед активистами данного комитета.

    Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, генконсул затронул вопросы многовековой толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, и заявил, что благодаря политике президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан превратился в остров толерантности и стабильности, представители различных народов и религий живут в мире и согласии. 

    Дипломат рассказал об успешном визите на днях около 50 членов Синайской синагоги Лос-Анджелеса в Азербайджан. Он подчеркнул, что подобные визиты играют огромное значение в укреплении отношений между США и Азербайджаном, и в частности между еврейскими общинами двух стран. 

    Н.Агаев также проинформировал участников мероприятия об армяно-азербайджанском конфликте. 

    Рассказывая об азербайджано-еврейских отношениях, Н.Агаев сообщил, что сегодня между двумя странами существуют тесные отношения в политической, экономической, культурной и гуманитарной, а также в энергической сферах. 

    В конце Н.Агаев ответил на вопросы гостей.

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