Генконсул Азербайджана встретился с шерифом округа Лос-Анджелес

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев встретился с шерифом округа Лос-Анджелес Джимом Макдоннелом.

Как сообщает Report, на встрече генконсул вручил шерифу фуражку полицейского Азербайджана, которая будет выставлена в музее отделения полиции этого американского города, где собрана уникальная коллекция полицейских фуражек со всего мира.

На встрече Дж. Макдоннел проинформировал о работе полицейского департамента Лос-Анджелеса, отметив, что здесь работают порядка 18 тыс. человек, обслуживающих 10 миллионный мегаполис.