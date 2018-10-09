Генконсул Азербайджана встретился с послом по особым поручениям Госдепа США

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев в рамках проходящего в американском штате Юта симпозиума встретился с представителем Госдепартамента США, послом по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбэком.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве.

Н.Агаев подробно проинформировал о древних традициях толерантности и мультикультурализма Азербайджана, подчеркнул, что в стране все независимо от национальной и религиозной принадлежности имеют равные права и живут в мирных условиях, люди свободны в своем вероисповедании и традициях.

Генконсул обратил внимание, что ныне мультикультурализм и межрелигиозная гармония выросла до уровня государственной политики.

Затем стороны обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Сэм Браунбэк в 1996-2011 годы был сенатором США, в 2011-2018 годы – губернатором штата Канзас. В феврале 2018 года был назначен президентом США Дональдом Трампом послом по особым поручениям Госдепартамента США.

Напомним, что генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев является председателем (дуайеном) Консульского корпуса Лос-Анджелеса.