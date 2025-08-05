Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе получил награду за заслуги в дипсфере

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов получил награду "За выдающиеся заслуги".
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Вручение награды состоялось в рамках 17-го Дипломатического гала-вечера Diversi-Tea.
"Рад присутствовать на 17-м Дипломатическом гала-вечере Diversi-Tea и получить награду "За выдающиеся заслуги"! Поздравляю моих коллег и выражаю огромную благодарность Эйприл Саттон (учредитель и руководитель Diplomats Diversi-Tea Gala - ред.) за это незабываемое мероприятие!", - отметил В. Гурбанов.