Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе получил награду за заслуги в дипсфере

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов получил награду "За выдающиеся заслуги".

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов получил награду "За выдающиеся заслуги".

Как передает Report , об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

Вручение награды состоялось в рамках 17-го Дипломатического гала-вечера Diversi-Tea.

"Рад присутствовать на 17-м Дипломатическом гала-вечере Diversi-Tea и получить награду "За выдающиеся заслуги"! Поздравляю моих коллег и выражаю огромную благодарность Эйприл Саттон (учредитель и руководитель Diplomats Diversi-Tea Gala - ред.) за это незабываемое мероприятие!", - отметил В. Гурбанов.