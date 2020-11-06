Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе осудил нападение армян на турецкий ресторан

В настоящее время полиция Беверли-Хиллз рассматривает инцидент как преступление на почве этнической ненависти

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе и члены азербайджанской общины осудили нападение на турецкий ресторан.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве.

Было отмечено, что вечером 4 ноября 2020 года армянские радикалы совершили нападение на турецкий ресторан “Cafe Istanbul” в Беверли-Хиллз. По данным Управления полиции Беверли-Хиллз, 6-8 армян, ворвавшись в ресторан, избили владельца ресторана и нанесли значительный ущерб заведению. Владельцу ресторана удалось спасти.

В настоящее время полиция Беверли-Хиллз рассматривает инцидент как преступление на почве этнической ненависти. На месте происшествия побывали генконсул Турции в Лос-Анджелесе Джан Огуз и генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев.

Генконсул Насими Агаев отметил, что турки подверглись зверскому нападению только по причине своей этнической принадлежности. Было отмечено, что в июле 2020 года армянские радикалы совершили нападение на членов азербайджанской общины в Лос-Анджелесе. Н.Агаев подчеркнул важность резкого осуждения преступлений против азербайджанцев и турок со стороны политических деятелей и правоохранительных органов.

Мероприятие, к которому примкнул и глава пакинстанской общины, освещалось телеканалами FOX, ABC и печатными органами Лос-Анджелеса.