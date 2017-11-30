Генконсул Азербайджана стал дуайеном консулов в Лос-Анджелесе

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев назначен председателем (дуайеном) Консульского корпуса Лос-Анджелеса.

Как сообщили Report в Генконсульстве, Н. Агаев приступил к исполнению обязанностей.

Сообщается, что генконсул Азербайджана 29 ноября направил письмо всем аккредитованным в Лос-Анджелесе генконсулам и почетным консулам, выразив надежду на тесное сотрудничество для большего усовершенствования деятельности консульского корпуса в отличающемся разнообразием и мультикультурализмом Лос-Анджелесе.

Отметим, что корпус объединяет аккредитованных в Лос-Анджелесе генконсулов и почетных консулов из 105 государств. После Нью-Йорка этот корпус второй по величине в мире.

Отмечается, что дуайен представляет весь Консульский корпус Лос-Анджелеса и руководит налаживанием и регулированием отношений корпуса с городом, штатом и федеральными структурами, а также другими организациями.

Отметим, что созданное в 2005 году соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева генконсульство ответственно за 13 западных штатов, включая Калифорнию.