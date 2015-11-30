Генконсул Азербайджана провел встречу с губернатором Айдахо

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев провел встречу с губернатором штата Айдахо Клементом Лероем Оттером.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, на встрече обсуждались вопросы торговли, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, технологий и туризма.

По словам Н.Агаева, Азербайджан является самой крупной экономикой в регионе, и с Айдахо имеются большие возможности для обмена.

Н.Агаев выразил надежду, что губернатор штата направит торговую миссию в Азербайджан, чтобы поближе ознакомиться с торговыми возможностями страны.

Кроме того, Н.Агаев рассказал о традициях мультикультурализма, и о поддержке Азербайджаном США во время терактов 11 сентября.