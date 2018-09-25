Генконсул Азербайджана обсудил с губернатором Свердловской области перспективы расширения сотрудничества

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с вновь назначенным генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым перспективы расширения сотрудничества области и республики, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

На встрече отмечалось, что 27 сентября в Баку начнет работу IX Российско-Азербайджанский межрегиональный форум с участием глав государств.

По мнению губернатора области, официальные и деловые переговоры в рамках предстоящего форума будут способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь И.Искендеров отметил, что существенный импульс двусторонние контакты получили после визита делегации Свердловской области в Баку в 2014 году и личной встречи Е.Куйвашева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Для продолжения диалога генконсул пригласил повторить подобную практику и пожелал делегации Свердловской области успешной работы на форуме в Баку.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года товарооборот Среднего Урала с Азербайджаном увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем вдвое и составил 54 миллиона долларов США.