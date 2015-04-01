Генконсул Ирана в Нахчыване: Азербайджан имеет большое значение для нас - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с новоназначенным генконсулом Ирана в Нахчыване Мансуром Аиромом (Mansour Airom).

- Как Вы оцениваете сотрудничество между Нахчываном и Ираном, в частности, с приграничными с Нахчыванской АР провинциями Ирана?

- В течение прошлого года между двумя странами состоялось 4 встречи на высоком уровне в Баку и Тегеране, а также в рамках международных конференций. Также состоялся обмен делегациями на уровне министерств и структур в области экономики, политики и вопросов региона и границ. Это показывает, что отношения между двумя странами движутся в правильном направлении и стремительно развиваются. Я надеюсь, что в будущем мы увидим еще большее развитие двусторонних отношений во всех сферах, особенно в области экономики.

- Как бы Вы оценили экономические связи Нахчывана с Ираном?

- Две страны заинтересованы и серьезны в намерениях по развитию экономических отношений. Что же касается Нахчывана, мы видим свободное пересечение границ гражданами двух стран, что означает, что имеются хорошие возможности для увеличения товарооборота между сторонами. В течение последних дней моего пребывания здесь я провел встречи с официальными лицами Нахчывана, и заметил, что мы можем увеличить уровень экономических и торговых связей между странами, а также с региональными структурами в Иране, в частности, провинциями Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан и Ардебиль.

- Сколько иранских туристов посетили Нахчыван в прошлом году?

- В течение последних 8 месяцев число посещающих Нахчыван иранцев возросло. Я не имею точных цифр, однако, по имеющимся данным, в день границу с обеих сторон пересекают до 3 тыс. человек.

- Ожидаются ли визиты из Ирана, либо реализация проектов в Нахчыване?

- Политика иранского государства заключается в том, чтобы иметь хорошие, дружеские связи со всеми странами в мире, а соседние с Ираном страны, особенно Азербайджан, имеют большое значение для нас. Мы серьезно намерены увеличить уровень политических и экономических связей с Азербайджаном, и мы надеемся реализовать ряд совместных проектов как в Иране, так и в Нахчыване, в частности, в области туризма и торговли. Мы хотим активизировать работу Торговой Палаты, чтобы бизнесмены чаще встречались друг с другом и проводили обсуждения. Мы также хотим увеличить объем инвестиций азербайджанской стороны в граничащую с Нахчываном свободную торговую зону "Араз", а также увеличить объем инвестиций иранских бизнесменов в Нахчыван.

- Говоря о зоне свободной торговли "Араз", наблюдается ли активность азербайджанских бизнесменов в этой зоне?

- В настоящее время там работают несколько азербайджанских бизнесменов, в основном в области нефтехимической промышленности, и они инвестировали в эту зону. У нас также имеется программа по привлечению инвесторов.

- Какие вопросы будут в центре Вашего внимания в период Вашей работы в качестве генконсула?

- Как я уже говорил, основное внимание будет уделено вопросам экономики и торговли. Я надеюсь, что с помощью нахчыванских официальных лиц мы сможем еще больше укрепить наше сотрудничество. Это будет моей основной целью во время пребывания в прекрасном Нахчыване.