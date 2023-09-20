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Генеральный секретариат ОИС вновь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Генеральный секретариат ОИС вновь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана "Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает крупномасштабные военные провокации и террористические акты, осуществленные вооруженными силами Армении 19 сентября в карабахском экономическом районе Азербайджана, и яростно ос
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 22:19
Генеральный секретариат ОИС вновь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

"Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает крупномасштабные военные провокации и террористические акты, осуществленные вооруженными силами Армении 19 сентября в Карабахском экономическом районе Азербайджана, резко осуждает террористические акты, повлекшие гибель мирных жителей в результате взрыва мин, заложенных армянскими разведывательно-диверсионными группами в Карабахе".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретариата ОИС. В документе выражаются глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Азербайджана, отражены пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Генеральный секретариат призвал Армению вывести свои вооруженные формирования из Карабаха и выполнить свои обязательства в соответствии с условиями трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Российской Федерацией.

"Напоминая о решениях, принятых во время 49-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества 16-17 марта 2023 года в Мавритании, требуем нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга", - говорится в заявлении.

Генеральный секретариат считает, что продолжение всестороннего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией является единственным способом установления мира, безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе.

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