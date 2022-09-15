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Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении

Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией, совершенной ВС Армении вдоль государственной границы Азербайджана, и осудил действия армянской армии.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 21:31
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией, совершенной ВС Армении вдоль государственной границы Азербайджана, и осудил действия армянской армии.

Как передает Report, генеральный секретариат призвал Армению выполнить свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года, а также договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на состоявшейся в пакистанском Исламабаде 22-23 марта 2022 года 48-й сессии, Генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.

Генеральный секретариат выражает глубокие соболезнования семьям шехидов, правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым.

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