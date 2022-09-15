Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией, совершенной ВС Армении вдоль государственной границы Азербайджана, и осудил действия армянской армии.

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией, совершенной ВС Армении вдоль государственной границы Азербайджана, и осудил действия армянской армии.

Как передает Report , генеральный секретариат призвал Армению выполнить свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года, а также договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на состоявшейся в пакистанском Исламабаде 22-23 марта 2022 года 48-й сессии, Генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.

Генеральный секретариат выражает глубокие соболезнования семьям шехидов, правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым.