Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией, совершенной ВС Армении вдоль государственной границы Азербайджана, и осудил действия армянской армии.
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Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на состоявшейся в пакистанском Исламабаде 22-23 марта 2022 года 48-й сессии, Генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ друг друга.
Генеральный секретариат выражает глубокие соболезнования семьям шехидов, правительству и народу Азербайджана в связи с гибелью людей и желает скорейшего выздоровления раненым.