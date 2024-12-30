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Генеральный секретарь Всемирной туристской организации выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 19:50
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

С глубокой скорбью воспринял известие о трагическом крушении вблизи казахстанского города Актау самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный. От имени Всемирной туристской организации и от себя лично с глубокой скорбью выражаю Вам соболезнования.

Наши мысли с семьями, потерявшими близких в результате этого трагического происшествия, с ранеными. В этот трудный момент мы выражаем нашу солидарность с азербайджанским народом.

Желаем пострадавшим в результате аварии скорейшего и полного выздоровления, еще раз выражаем соболезнования всем, кто переживает эти печальные моменты.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə başsağlığı verib

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