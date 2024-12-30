Генеральный секретарь Всемирной туристской организации выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

С глубокой скорбью воспринял известие о трагическом крушении вблизи казахстанского города Актау самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный. От имени Всемирной туристской организации и от себя лично с глубокой скорбью выражаю Вам соболезнования.

Наши мысли с семьями, потерявшими близких в результате этого трагического происшествия, с ранеными. В этот трудный момент мы выражаем нашу солидарность с азербайджанским народом.

Желаем пострадавшим в результате аварии скорейшего и полного выздоровления, еще раз выражаем соболезнования всем, кто переживает эти печальные моменты.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".