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Генсек ТЮРКСОЙ направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Генсек ТЮРКСОЙ направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 17:50
Генсек ТЮРКСОЙ направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично искренне поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с 28 Мая - Днем независимости.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика, отмечающая 105-ю годовщину своей независимости, добилась больших успехов в политической, экономической и культурной сферах и обеспечила установление мира и спокойствия в регионе.

ТЮРКСОЙ высоко ценит поддержку, оказываемую организации Вашим превосходительством, Вашу роль в пропаганде общетюркской культуры, а также сотрудничество с Азербайджанской Республикой.

Можете быть уверены, что культурное сотрудничество высокого уровня между ТЮРКСОЙ, отмечающей в этом году свое 30-летие, и Азербайджанской Республикой будет еще больше развиваться, и богатое культурное наследие Азербайджана и впредь будет достойно пропагандироваться в международных проектах организации.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана - мира и прогресса"

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Версия на английском языке TURKSOY Secretary General congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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