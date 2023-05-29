Генсек ТЮРКСОЙ направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени Генерального секретариата Международной организации тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично искренне поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с 28 Мая - Днем независимости.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика, отмечающая 105-ю годовщину своей независимости, добилась больших успехов в политической, экономической и культурной сферах и обеспечила установление мира и спокойствия в регионе.

ТЮРКСОЙ высоко ценит поддержку, оказываемую организации Вашим превосходительством, Вашу роль в пропаганде общетюркской культуры, а также сотрудничество с Азербайджанской Республикой.

Можете быть уверены, что культурное сотрудничество высокого уровня между ТЮРКСОЙ, отмечающей в этом году свое 30-летие, и Азербайджанской Республикой будет еще больше развиваться, и богатое культурное наследие Азербайджана и впредь будет достойно пропагандироваться в международных проектах организации.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Азербайджана - мира и прогресса"