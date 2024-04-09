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Генеральный секретарь СВМДА посетит Азербайджан

Генеральный секретарь СВМДА посетит Азербайджан Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии(СВМДА) Кайрат Сарыбай посетит Азербайджан с 16 по 18 апреля.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 14:01
Генеральный секретарь СВМДА посетит Азербайджан

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии(СВМДА) Кайрат Сарыбай посетит Азербайджан с 16 по 18 апреля.

Как сообщает Report, в рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч в связи с председательством Азербайджана в СВМДА в 2024-2026 гг.

Как ожидается, в ходе визита состоится встреча Генсека с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Азербайджан избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года.

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Версия на английском языке CICA Secretary General to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AQEM-in Baş katibi Azərbaycana səfər edəcək

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