Генеральный секретарь СВМДА посетит Азербайджан

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии(СВМДА) Кайрат Сарыбай посетит Азербайджан с 16 по 18 апреля.

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии(СВМДА) Кайрат Сарыбай посетит Азербайджан с 16 по 18 апреля.

Как сообщает Report, в рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч в связи с председательством Азербайджана в СВМДА в 2024-2026 гг.

Как ожидается, в ходе визита состоится встреча Генсека с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Азербайджан избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года.