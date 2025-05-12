Генсек СНБ Турции находится с визитом в Азербайджане

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности ( СНБ) Турции Окай Мемиш находится с официальным визитом в Азербайджане.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Турции Окай Мемиш находится с официальным визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба турецкого посольства в Баку.

"Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Вали Окай Мемиш в рамках официального визита в Азербайджан встретился с послом Биролом Акгюном", – указали в дипмиссии.

Отметим, что ранее Мемиш возглавлял Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям (AFAD), и был назначен на должность генерального секретаря СНБ в феврале 2025 года.