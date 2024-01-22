Генеральный секретарь СНГ встретился с послом Азербайджана в Беларуси

Генеральный секретарь СНГ Сергея Лебедева встретился с послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Магеррамом Алиевым.

22 января в Минске генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев встретился с послом Азербайджана в Беларуси Магеррамом Алиевым.

Как передает Report, об этом сообщает Исполнительный комитет СНГ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы об участии Азербайджана в предстоящих мероприятиях в Содружестве, а также организацию работы наблюдательной миссии от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана, которые назначены на 7 февраля.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств и различным аспектам участия азербайджанской стороны в интеграционных процессах на пространстве СНГ.