Генеральный секретарь СНГ встретился с послом Азербайджана в Беларуси

22 января в Минске генеральный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев встретился с послом Азербайджана в Беларуси Магеррамом Алиевым.
Как передает Report, об этом сообщает Исполнительный комитет СНГ.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы об участии Азербайджана в предстоящих мероприятиях в Содружестве, а также организацию работы наблюдательной миссии от СНГ на внеочередных выборах президента Азербайджана, которые назначены на 7 февраля.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств и различным аспектам участия азербайджанской стороны в интеграционных процессах на пространстве СНГ.