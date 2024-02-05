Генеральный секретарь ШОС прибыл в Азербайджан

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прибыл в Баку, где возглавит миссию наблюдателей за президентскими выборами в Азербайджане.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прибыл в Азербайджан, где возглавит миссию наблюдателей от этой организации за президентскими выборами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ШОС.

Согласно информации, в аэропорту его встретил глава департамента Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии МИД Азербайджана Акрам Зейналлы.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".