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Генеральный секретарь ШОС прибыл в Азербайджан

Генеральный секретарь ШОС прибыл в Азербайджан Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прибыл в Баку, где возглавит миссию наблюдателей за президентскими выборами в Азербайджане.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 15:53
Генеральный секретарь ШОС прибыл в Азербайджан

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прибыл в Азербайджан, где возглавит миссию наблюдателей от этой организации за президентскими выборами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ШОС.

Согласно информации, в аэропорту его встретил глава департамента Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии МИД Азербайджана Акрам Зейналлы.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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