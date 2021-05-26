Генеральный секретарь ШОС поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.
Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Дня Азербайджанской Республики.
Несомненно, благодаря Вашим профессиональным и личным качествам независимый Азербайджан идет по пути стремительного развития по всем направлениям, уверенно укрепляя позиции в регионе и мире. Грамотно и эффективно Вы решаете поставленные перед государством задачи, что является результатом самоотверженного труда и подчеркнутой целеустремленности. Проводимая Вами взвешенная и дальновидная внешняя политика снискала Азербайджану заслуженный авторитет на международной арене.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за личную поддержку и заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Азербайджанская Республика как партнер по диалогу ШОС активно реализует возможности, представленные Дорожной картой по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу. Ярким свидетельством в преддверии 20-летия Организации стал культурный вечер, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, проведенный 24 мая 2021 года в Секретариате ШОС. Мероприятие, организованное посольством Азербайджана совместно с Секретариатом ШОС при поддержке Фонда Гейдара Алиева, подчеркнуло богатый культурный потенциал республики и духовную составляющую ее народа, что удалось почувствовать всем приглашенным гостям.
Особые слова благодарности хотел бы выразить за передачу в дар Секретариату ШОС бюста Низами Гянджеви, олицетворяющего величие поэта и философа, труды которого оказали большое влияние на дальнейшее развитие не только восточной, но и мировой литературы.
Уверен, что совместными усилиями мы будем и дальше в рамках ШОС успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепляя культурные связи между всеми странами нашей Организации.
Позвольте, Ваше превосходительство, передать Вам мои самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, а народу Азербайджанской Республики – мира, добра и процветания!"