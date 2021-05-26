Генеральный секретарь ШОС поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние и сердечные поздравления по случаю Дня Азербайджанской Республики.

Несомненно, благодаря Вашим профессиональным и личным качествам независимый Азербайджан идет по пути стремительного развития по всем направлениям, уверенно укрепляя позиции в регионе и мире. Грамотно и эффективно Вы решаете поставленные перед государством задачи, что является результатом самоотверженного труда и подчеркнутой целеустремленности. Проводимая Вами взвешенная и дальновидная внешняя политика снискала Азербайджану заслуженный авторитет на международной арене.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за личную поддержку и заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Азербайджанская Республика как партнер по диалогу ШОС активно реализует возможности, представленные Дорожной картой по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу. Ярким свидетельством в преддверии 20-летия Организации стал культурный вечер, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, проведенный 24 мая 2021 года в Секретариате ШОС. Мероприятие, организованное посольством Азербайджана совместно с Секретариатом ШОС при поддержке Фонда Гейдара Алиева, подчеркнуло богатый культурный потенциал республики и духовную составляющую ее народа, что удалось почувствовать всем приглашенным гостям.

Особые слова благодарности хотел бы выразить за передачу в дар Секретариату ШОС бюста Низами Гянджеви, олицетворяющего величие поэта и философа, труды которого оказали большое влияние на дальнейшее развитие не только восточной, но и мировой литературы.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и дальше в рамках ШОС успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепляя культурные связи между всеми странами нашей Организации.

Позвольте, Ваше превосходительство, передать Вам мои самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, успехов, семейного благополучия, а народу Азербайджанской Республики – мира, добра и процветания!"