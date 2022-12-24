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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Азербайджана Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 13:11
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваши профессиональные качества, патриотизм, активная гражданская позиция, широкий кругозор, открытость к диалогу снискали Вам заслуженное уважение среди соотечественников и зарубежных коллег.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добилась значительных достижений и сегодня продолжает уверенно продвигать свои интересы, обеспечивая благоприятные условия для дальнейшего поступательного развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан страны, укрепления ее международного имиджа.

Выражаю глубокую признательность за Ваше постоянное внимание и поддержку деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Высоко ценим активное представление Азербайджанской Республики на мероприятиях в рамках ШОС.

Пользуясь настоящей возможностью, желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и энергии, дальнейших успехов на благо Вашей страны, а народу Азербайджана - мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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