Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества поздравил президента Азербайджана

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,
Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Ваши профессиональные качества, патриотизм, активная гражданская позиция, широкий кругозор, открытость к диалогу снискали Вам заслуженное уважение среди соотечественников и зарубежных коллег.
Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добилась значительных достижений и сегодня продолжает уверенно продвигать свои интересы, обеспечивая благоприятные условия для дальнейшего поступательного развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан страны, укрепления ее международного имиджа.
Выражаю глубокую признательность за Ваше постоянное внимание и поддержку деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Высоко ценим активное представление Азербайджанской Республики на мероприятиях в рамках ШОС.
Пользуясь настоящей возможностью, желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и энергии, дальнейших успехов на благо Вашей страны, а народу Азербайджана - мира и благополучия".