Генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

Имею честь передать Вам от имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) и от себя лично искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

В тюркском мире высоко оценивают усилия, предпринимаемые под Вашим руководством Азербайджанской Республикой – одним из государств-учредителей Парламентской ассамблеи тюркских государств, направленные на дальнейшее укрепление единства, солидарности и сотрудничества тюркских государств. Отношения с братскими государствами, основанные на крепкой дружбе, взаимоуважении и доверии, оказывают сильное влияние на обогащение и развитие по восходящей этого сотрудничества.

Завоеванные достижения имеют большое значение для тюркского мира. Уверен, что при поддержке, оказываемой Вами во имя нашего единства, связи между тюркскими государствами станут еще более многовекторными.

Также еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянное внимание и условия, созданные Правительством Азербайджанской Республики для плодотворной деятельности Секретариата ТЮРКПА.

Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю Вам постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности".