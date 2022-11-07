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Генеральный секретарь ОТГ выступил с заявлением по случаю Дня Победы

Генеральный секретарь ОТГ выступил с заявлением по случаю Дня Победы Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев выступил с заявлением в связи с 8 ноября - Днем Победы.
Внешняя политика
7 ноября 2022 г. 22:54
Генеральный секретарь ОТГ выступил с заявлением по случаю Дня Победы

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев выступил с заявлением в связи с 8 ноября - Днем Победы.

Как сообщает Report, в ней говорится:

"Имею честь передать искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому азербайджанскому народу, Вооруженным Силам и Правительству по случаю 8 ноября Дня Победы, приуроченного к освобождению города Шуша и восстановлению территориальной целостности Азербайджанской Республики.

История, написанная победоносной Азербайджанской армией под руководством президента Ильхама Алиева, является прочной основой дальнейшего развития и процветания Азербайджана, важным фактором обеспечения мира и безопасности в регионе.

Тюркский мир всегда был солидарен с азербайджанским народом и поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Победа в 44-дневной Отечественной войне стала предметом гордости как азербайджанского, так и тюркского народов, а также придала импульс солидарности наших государств-членов и братских тюркских народов.

В годовщину этой победы вместе со всеми моими коллегами мы с почтением чтим память шехидов, отдавших свою жизнь за Родину, и передаем наши искренние поздравления братскому народу Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi Zəfər Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

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