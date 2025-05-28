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Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 21:26
Генеральный секретарь ООН поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство,

Поздравляю Вас с Днем независимости. Национальные праздники являются еще одной возможностью задуматься над общими глобальными вызовами.

Международное сообщество сталкивается с растущим количеством испытаний, требующих многосторонних решений, – от климатического кризиса до конфликтов и растущего неравенства.

Именно в этом заключается дух Пакта для будущего. В основе этого исторического документа, принятого в прошлом году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, лежит настоятельная необходимость укрепления многосторонних отношений и продвижения мира, устойчивого развития и всеобщих прав человека.

В этот особый день я вновь рад передать наилучшие пожелания народу Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном письме.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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