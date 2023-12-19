О нас

Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29

Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29 Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане является знаменательным событием и имеет важное значение.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 12:39
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане является знаменательным событием и имеет важное значение.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Не так давно мы стали свидетелями того, как Азербайджан и Армения достигли положительных результатов на пути нормализации отношений. Обмен военнослужащими в некотором смысле привел к снижению напряженности, а также отзыв Армении своей кандидатуры на проведение COP29 в поддержку Азербайджана позволил стране стать официальным кандидатом на проведение конференции", - сказал он.

По словам Дюжаррика, изменение климата является основной глобальной проблемой, с которой сталкивается каждый, и Генсек ООН придает данной проблеме особое значение.

"Изменение климата - это борьба, которую Генеральный секретарь принимает близко к сердцу. Он продолжит эту борьбу, и очень рассчитывает на партнерство с Азербайджаном, председательствующим на следующей COP29. Генеральный секретарь посетит Азербайджан для участия на COP29. Изменение климата - это главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, и страны Кавказа и Центральной Азии также пострадали и продолжают страдать от изменения климата", - подчеркнул С. Дюжаррик.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Sec.-Gen. to visit Azerbaijan in connection with COP29
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi COP29-la bağlı Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi