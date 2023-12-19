Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане является знаменательным событием и имеет важное значение.

Проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане является знаменательным событием и имеет важное значение.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Не так давно мы стали свидетелями того, как Азербайджан и Армения достигли положительных результатов на пути нормализации отношений. Обмен военнослужащими в некотором смысле привел к снижению напряженности, а также отзыв Армении своей кандидатуры на проведение COP29 в поддержку Азербайджана позволил стране стать официальным кандидатом на проведение конференции", - сказал он.

По словам Дюжаррика, изменение климата является основной глобальной проблемой, с которой сталкивается каждый, и Генсек ООН придает данной проблеме особое значение.

"Изменение климата - это борьба, которую Генеральный секретарь принимает близко к сердцу. Он продолжит эту борьбу, и очень рассчитывает на партнерство с Азербайджаном, председательствующим на следующей COP29. Генеральный секретарь посетит Азербайджан для участия на COP29. Изменение климата - это главная проблема, с которой мы все сталкиваемся, и страны Кавказа и Центральной Азии также пострадали и продолжают страдать от изменения климата", - подчеркнул С. Дюжаррик.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.