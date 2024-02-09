Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.

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Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал