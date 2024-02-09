Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.
Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама АлиеваГенеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 12:34
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Версия на азербайджанском языке İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi İlham Əliyevi təbrik edib