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Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 12:34
Генеральный секретарь ОИС поздравил президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi İlham Əliyevi təbrik edib

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