Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Азербайджана

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием отношений Азербайджан-НАТО, обменялись мнениями о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа, происходящих процессах вокруг Украины и текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.
Генеральный секретарь НАТО поблагодарил Азербайджан, за то, что он является надежным поставщиком газа в Европу, а также за увеличение экспорта газа.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь будет оставаться надежным партнером в качестве важного экспортера энергоносителей.