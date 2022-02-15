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Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Азербайджана

Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Азербайджана 15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
15 февраля 2022 г. 13:30
Генеральный секретарь НАТО позвонил президенту Азербайджана

15 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение развитием отношений Азербайджан-НАТО, обменялись мнениями о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа, происходящих процессах вокруг Украины и текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.

Генеральный секретарь НАТО поблагодарил Азербайджан, за то, что он является надежным поставщиком газа в Европу, а также за увеличение экспорта газа.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и впредь будет оставаться надежным партнером в качестве важного экспортера энергоносителей.

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Версия на английском языке NATO Secretary General calls Azerbaijani President
Версия на азербайджанском языке NATO-nun Baş katibi Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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