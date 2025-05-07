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Генеральный секретарь ЦК КП Вьетнама предложил пять пунктов для реализации положений, отраженных в Совместном заявлении

Генеральный секретарь ЦК КП Вьетнама предложил пять пунктов для реализации положений, отраженных в Совместном заявлении Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил пять вопросов для реализации положений, отраженных в подписанном сегодня Совместном заявлении.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 21:02
Генеральный секретарь ЦК КП Вьетнама предложил пять пунктов для реализации положений, отраженных в Совместном заявлении

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил пять пунктов для реализации положений, отраженных в подписанном сегодня Совместном заявлении.

Как сообщает Report, первым пунктом генеральный секретарь назвал активизацию связей и контактов на всех уровнях – по линии партий, государств, парламентов, между регионами.

По его словам, во-вторых, необходимо активизировать торгово-экономическое сотрудничество посредством Межправительственной комиссии.

"Мы должны активизировать связи в области обороны и безопасности, обмениваться опытом в таких областях, как информация и борьба с транснациональной преступностью, киберпреступностью", - отметил генеральный секретарь по третьему пункту.

Он подчеркнул, что четвертым пунктом является расширение сотрудничества в области культуры, спорта и туризма, образования, общения между людьми и межрегионального сотрудничества.

"В-пятых, необходимо обмениваться мнениями и позициями по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес, активно содействовать, поддерживать друг друга в таких форматах, как ООН, Движение неприсоединения и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - отметил То Лам.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnam Kommunist Partiyasının Baş katibi Birgə Bəyanatda əks olunan müddəaların icrası üçün beş məsələ təklif edib

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