Генеральный прокурор Турции посетил Аллею почетного захоронения и Парк военных трофеев

Как известно, генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл в Баку 29 мая по приглашению генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева

Как известно, генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл в Баку 29 мая по приглашению генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сегодня Кямран Алиев и Бекир Шахин посетили Аллею почетного захоронения, возложили венок к могиле общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева, а также известного офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

Была почтена память героических сынов Отечества, погибших за независимость Азербайджана.

В ходе визита гости также посетили "Парк военных трофеев".

Здесь, они ознакомились с военными трофеями, захваченными азербайджанской армией в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Официальный визит делегации во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином в нашу страну продолжается.

Общественность будет подробно проинформирована о ходе визите.