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Генеральный прокурор Брунея-Даруссалама: Уверена в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

Генеральный прокурор Брунея-Даруссалама: Уверена в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном В рамках 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку с 29 сентября по 2 октября, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и зарубежных государств.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 15:53
Генеральный прокурор Брунея-Даруссалама: Уверена в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

В рамках 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку с 29 сентября по 2 октября, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и зарубежных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу с делегацией, возглавляемой генеральным прокурором Бруней-Даруссалама Нор Хашимах Бинти Хаджи Мохаммед Таиб.

Кямран Алиев отметил дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Бруней-Даруссаламом, подчеркнув, что благодаря совместным усилиям и политической воле руководителей обеих стран, отношения между нашими государствами успешно развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, в частности в Экономической организации сотрудничества (ЭОС) и Движении неприсоединения.

Генеральный прокурор Азербайджана подчеркнул историческое значение проведения в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и добавил, что 15 ноября Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) организует высокоуровневое пленарное заседание на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", пригласив делегацию Бруней-Даруссалама принять участие в этом важном мероприятии.

Генеральный прокурор Бруней-Даруссалама выразила благодарность за теплый прием и уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних отношений, высоко оценив существующее сотрудничество между прокуратурами двух стран.

Рабочий визит делегации Бруней-Даруссалама в Азербайджан продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBruney-Darüssalamın Baş Prokuroru: Azərbaycanla münasibətlərin bundan sonra da inkişafına əminəm  

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