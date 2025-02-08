О нас

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с катарским коллегой

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с катарским коллегой Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вюгар Гурбанов встретился с катарским коллегой Мансуром Абдуллой Аль-Сулейти.
Внешняя политика
8 февраля 2025 г. 02:08
Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с катарским коллегой

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вюгар Гурбанов встретился с катарским коллегой Мансуром Абдуллой Аль-Сулейти.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского диппредставительства.

"Благодарю Генерального консула Катара в Лос-Анджелесе Мансура Абдуллу Аль-Сулейти за теплый прием и продуктивное обсуждение. Вдохновленный дружбой и сотрудничеством между Азербайджаном и Катаром, с нетерпением жду совместной работы", – говорится в сообщении генконсульства в социальной сети Х.

Напомним, что накануне В.Гурбанов встретился с саудовским коллегой Бандаром Альзаидом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu qətərli həmkarı ilə görüşüb

Самое важное

Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi