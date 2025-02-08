Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с катарским коллегой

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вюгар Гурбанов встретился с катарским коллегой Мансуром Абдуллой Аль-Сулейти.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вюгар Гурбанов встретился с катарским коллегой Мансуром Абдуллой Аль-Сулейти.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба азербайджанского диппредставительства.

"Благодарю Генерального консула Катара в Лос-Анджелесе Мансура Абдуллу Аль-Сулейти за теплый прием и продуктивное обсуждение. Вдохновленный дружбой и сотрудничеством между Азербайджаном и Катаром, с нетерпением жду совместной работы", – говорится в сообщении генконсульства в социальной сети Х.

Напомним, что накануне В.Гурбанов встретился с саудовским коллегой Бандаром Альзаидом.