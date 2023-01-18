Генеральный исполнительный директор Группы BP поздравил Ильхама Алиева с большими достижениями страны

Во время встречи 18 января в Давосе генеральный исполнительный директор Группы BP Бернард Луни выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за долгосрочное стратегическое сотрудничество .

Во время встречи 18 января в Давосе генеральный исполнительный директор Группы BP Бернард Луни выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за долгосрочное стратегическое сотрудничество .

Как сообщает Report, Бернард Луни передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления в связи с достигнутыми в Азербайджане большими успехами и процессами стремительного развития. Подчеркнув значение успехов, достигнутых Азербайджаном, несмотря на большие финансовые трудности в мире, Бернард Луни также отметил широкомасштабную работу по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях.

Бернард Луни выразил уверенность в том, что достигнутые в Азербайджане успехи являются началом процессов большого развития.