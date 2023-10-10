Гендиректор ИСЕСКО принял посла Азербайджана в Марокко

Генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммад аль-Малик 10 октября принял посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назима Самедова.

Генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммад аль-Малик 10 октября принял посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назима Самедова.

Как передает Report , встреча состоялась в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.

Стороны обсудили итоги недавнего визита главы организации в Баку, а также стратегии координации действий с различными азербайджанскими структурами с целью укрепления партнерских отношений между ИСЕСКО и Азербайджаном.

Салим бин Мухаммад аль-Малик сначала выразил искреннюю благодарность и глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его неизменную поддержку ИСЕСКО, а также за теплый прием, оказанный ему в Баку 2 октября.

Гендиректор ИСЕСКО напомнил, что состоявшиеся в ходе визита встречи с высокопоставленными должностными лицами Азербайджана, включая министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, министра культуры Адиля Керимли, министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, председателя правления космического агентства ("Азеркосмос") Самеддина Асадова и ректора Университета АДА Хафиза Пашаева, оказались крайне плодотворными, стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению партнерства.

На встрече также обсуждалась роль посольства в координации между ИСЕСКО и различными компетентными органами Азербайджана, подготовка к мероприятиям в связи с объявлением города Шуша культурной столицей Исламского мира в 2024 году.

Посол, в свою очередь, отметил, что дипмиссия приложит все необходимые усилия для укрепления партнерства Азербайджана с ИСЕСКО.