 Наверх

Генерального секретаря ОБСЕ пригласили на конференцию в Баку

​Генерального секретаря ОБСЕ пригласили на конференцию в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров пригласил генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера посетить Азербайджан в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече Э.Мамедъярова и Т.Гремингера в Вене.

Министр Э.Мамедъяров объявил, что по случаю визита генерального секретаря в Баку будет организована конференция по продвижению зеленых портов и соединению.

В ходе встречи стороны обсудили текущую фазу реализации проекта ОБСЕ "Содействие зеленым портам и соединению в регионе Каспийского моря".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!