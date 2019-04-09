Генсек Совета Европы отказался отвечать на провокационный вопрос, связанный с Азербайджаном

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд отказался отвечать на провокационный вопрос, связанный с Азербайджаном.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, член делегации Нидерландов в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Питер Омтзихт задал генеральному секретарю Совета Европы провокационный вопрос, связанный с Азербайджаном.

Т.Ягланд сообщил, что депутат Европарламента от Голландии обращается к нему с таким вопросом уже в третий раз: "Я уже дважды отвечал на этот вопрос. В связи с тем, что вопрос неуместен, отвечать на него я не буду".