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    Генеральный секретарь ПА ОБСЕ приступил к своим обязанностям

    Роберто Монтелла сменит на этом посту Оливера Спенсера

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Роберто Монтелла приступил к исполнению обязанностей на посту генерального секретаря Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), cообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

    Роберто Монтелла (Италия) был избран генеральным секретарем ПА ОБСЕ в ходе ежегодной сессии Ассамблеи в июле прошлого года. Он сменит на этом посту Оливера Спенсера.

    Отметим, генеральный секретарь ПА ОБСЕ избирается сроком на 5 лет и может быть переизбран дважды. 

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