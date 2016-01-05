Генеральный секретарь ПА ОБСЕ приступил к своим обязанностям

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Роберто Монтелла приступил к исполнению обязанностей на посту генерального секретаря Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), cообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

Роберто Монтелла (Италия) был избран генеральным секретарем ПА ОБСЕ в ходе ежегодной сессии Ассамблеи в июле прошлого года. Он сменит на этом посту Оливера Спенсера.

Отметим, генеральный секретарь ПА ОБСЕ избирается сроком на 5 лет и может быть переизбран дважды.