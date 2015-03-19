Генеральный секретарь ООН поздравил с праздником Новруз

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил с праздником Новруз все народы, которые отмечают этот праздник. Как сообщает Report, в поздравительном послании П. Г. Муна отмечается, что "ежегодное проведение Новруза является прекрасной возможностью для людей, чтобы объединиться и отметить культурное разнообразие, диалог и взаимное уважение".

"Этот момент единства и солидарности, как внутри обществ, так и между ними является все более важным во времена раздора и разделения", - отметил генеральный секретарь.

"Эта древняя традиция Нового года совпадает с приходом весны и сопровождается богатым набором обычаев, обрядов и празднеств общин в Западной, Центральной и Южной Азии, на Кавказе, Балканах и в других регионах", - говорится в послании.

Генеральный секретарь также напомнил, что праздник Новруз включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Он пожелал всем отмечающим Новруз народам "радостных и мирных праздников". "Пусть дух Новруза живет в течении всего года!", - отмечается в послании генерального секретаря ООН.