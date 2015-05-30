Генеральный секретарь ООН поздравил президента Азербайджана

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поздравил президента Азербайджана с Днем Республики. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Очень рад передать Вам, Вашему правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника.

В этом году ООН отмечает 70-летие. В связи с этим у нас появляется ответственность увеличить наши усилия для выполнения наших обязательств, обеспечения мира, развития и прав человека.

Уверен, что наши совместные усилия по стабильному развитию внесут значительный и последовательный вклад в общее дело во имя интересов всех стран.

Каждая страна вносит свой вклад в наши общие усилия. Я буду продолжать надеяться на активное участие и на руководство Азербайджана. Развития в общих целях можно достичь лишь совместными усилиями.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем уважении и почтении".