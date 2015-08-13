Генеральный директор ЮНЕСКО осудила убийство журналиста Расима Алиева

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила убийство азербайджанского журналиста Расима Алиева, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

"Я осуждаю нападение на Расима Алиева", – заявила генеральный директор ЮНЕСКО. "Власти должны добиться наказания лиц, виновных в гибели Алиева. Нельзя допустить, чтобы преступления против журналистов оставались безнаказанными", – добавила Ирина Бокова.

8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

В интервью, которое журналист Расим Алиев дал в больнице, он отметил, что был избит родственниками футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города. В связи со смертью Расима Алиева были арестованы 6 человек, включая футболиста Джавида Гусейнова.

Президент Ильхам Алиев взял расследование данного дела под личный контроль.