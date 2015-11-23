Генеральный директор ИСЕСКО: Мы должны проявить жесткую позицию в отношении организаций, прикрывающихся исламом

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Я высоко ценю сотрудничество Азербайджана с ИСЕСКО, потому что эта страна смогла довести свое слово всему миру. Это прекрасный пример для сотрудничества. В то же время положительное сотрудничество создаст условия для укрепления отношений с государствами-членами организации".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Он отметил, что организация всегда стремилась оправдать возложенную на нее ответственность: "Сотрудничая с другими исламскими странами, мы должны объединить свои усилия".

Гендиректор ИСЕСКО заявил, что следует выступать в зонах, где наблюдаются вооруженные конфликты и большие человеческие потери, а также перед мусульманскими общинами, которые лишены научных, культурных и образовательных возможностей, и обеспечить восстановление для них эти возможностей: "Время уже настало, и мы должны усилить отношения для укрепления мира, толерантности, мусульманского братства, а также для создания мусульманских школ, медресе".

Он добавил, что настроен решительно для борьбы с терроризмом и насилием: "Следует предотвратить ложные сообщения в западной прессе относительно ислама. Мы должны проявить жесткую позицию против организаций, прикрывающихся исламом. Деятельность нашей организации в этом направлении не столь активна. Поэтому мы должны правильно продемонстрировать нашу модель цивилизации. Мы знаем, что ислам - религия единства, мира, культуры и образования, и должны доказать это всем. Мы можем внести свой вклад в устранение проблем, стоящих перед человечеством. Следует усилить незаменимую роль медиа в этом направлении. ИСЕСКО должна быть мостом между культурами".