Генсеки ОИС и ВТО посетят Азербайджан

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан посетят верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер, генсек Организации исламской сотрудничества (ОИС) Юсеф Аль-Усаймин и генсек Всемирной туристской организации (ВТО) Талеб Рифаи.

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, они примут участие в предстоящем в Баку IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

Отметим, что 4-6 мая при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Совета Европы, ИСЕСКО пройдет IV Всемирный форум межкультурного диалога на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".