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    Генсеки ОИС и ВТО посетят Азербайджан

    Они примут участие в IV Всемирном форуме межкультурного диалога

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан посетят верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Насир Абдулазиз Аль-Насер, генсек Организации исламской сотрудничества (ОИС) Юсеф Аль-Усаймин и генсек Всемирной туристской организации (ВТО) Талеб Рифаи.

    Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, они примут участие в предстоящем в Баку IV Всемирном форуме межкультурного диалога.

    Отметим, что 4-6 мая при содействии ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Совета Европы, ИСЕСКО пройдет IV Всемирный форум межкультурного диалога на тему "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".

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