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Генерал МЧС Азербайджана: Готовы отправить дополнительные силы спасателей в Хатай

Генерал МЧС Азербайджана: Готовы отправить дополнительные силы спасателей в Хатай При необходимости Азербайджан может направить больше сил на продолжающиеся поисково-спасательные работы в турецком Хатае,
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 13:14
Генерал МЧС Азербайджана: Готовы отправить дополнительные силы спасателей в Хатай

При необходимости Азербайджан может направить больше сил на продолжающиеся поисково-спасательные работы в турецком Хатае,

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Э.Мирзоев отметил, что в настоящее время большие силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы в Хатае.

Заместитель министра так же сообщил, что к поисковым работам привлечены как сотрудники МЧС, так и добровольцы.

"114 азербайджанских спасателей круглосуточно работают в Хатае. При необходимости мы можем увеличить численность привлеченных к ним сил",- заявил он.

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Версия на азербайджанском языке General: "Ehtiyac olarsa, Hatayda Azərbaycan xilasedicilərinin sayını artıra bilərik"

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