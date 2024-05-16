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Генерал-губернатор Тувалу, премьер-министр Тонга и министр иностранных дел Багамских Островов приняли Бакинское коммюнике

Генерал-губернатор Тувалу, премьер-министр Тонга и министр иностранных дел Багамских Островов приняли Бакинское коммюнике Генерал-губернатор Тувалу Фалани Тофинга, премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министр иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерик Одли Митчелл приняли Бакинское коммюнике.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 10:08
Генерал-губернатор Тувалу, премьер-министр Тонга и министр иностранных дел Багамских Островов приняли Бакинское коммюнике

Генерал-губернатор Тувалу Фалани Тофинга, премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министр иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерик Одли Митчелл приняли Бакинское коммюнике.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, официальные представители трех государств, которые ввиду своего географического положения входят в число стран, наиболее подверженных влиянию изменения климата, 13 мая находились с визитом в Азербайджане с целью обсуждения вопросов глобального климата, в том числе приоритетов всех трех стран в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – СОР29. Принятая президентом Ильхамом Алиевым делегация, поздравив Азербайджан по случаю председательства на СОР29, отметила, что поддерживает усилия нашей страны в этом почетном и ответственном деле.

В принятом после встречи коммюнике выражается признательность президенту Ильхаму Алиеву за внимание в рамках председательства на СОР29 к проблемам, с которыми столкнулись развивающиеся малые островные государства, выражается уверенность в том, что предстоящая конференция станет инклюзивной, прозрачной и нейтральной площадкой.

Отмечается, что неизбежное воздействие изменения климата является прямой угрозой Целям устойчивого развития, направленным на повышение уровня жизни, безопасности и благосостояния людей, а также целям Женевской конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.

Подчеркивается важность укрепления мира, содействия и восстановления в целях повышения устойчивости климата, приветствуется инклюзивный подход Азербайджана к этим вопросам.

В коммюнике также выражается одобрение сотрудничеству и диалогу, осуществляемым в рамках СОР29 с малыми островными государствами, столкнувшимися на фоне глобального потепления с нарастающей экзистенциальной угрозой, содержится призыв к повышению устойчивости против изменения климата, принятию безотлагательных глобальных мер и укреплению солидарности.

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Версия на английском языке Governor-General of Tuvalu, Prime Minister of Tonga, Foreign Minister of Commonwealth of Bahamas adopt Baku Communique
Версия на азербайджанском языке Tuvalunun general-qubernatoru, Tonqanın Baş naziri və Baham Adaları Birliyinin xarici işlər naziri Bakı Kommünikesini qəbul ediblər

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